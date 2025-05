Chancelaria da Colômbia nega presença de jornalistas em barco atacado

A chancelaria da Colômbia negou que duas jornalistas do país estivessem a bordo do barco que transportava ajuda humanitária para a Faixa de Gaza atacado nesta sexta-feira na costa de Malta, como informou mais cedo o presidente Gustavo Petro.

O presidente da Colômbia havia publicado em redes sociais que Alejandra Cuéllar e Diana Carolina Alfonso, funcionárias colombianas do jornal Red, estavam no barco bombardeado, e chamou o ataque de conduta "nazista".

Petro foi desmentido pela chancelaria do país, que esclareceu que as duas não estavam a bordo: "As duas colombianas que estão em Malta NÃO estavam no barco. Nosso consulado entrou em contato com elas. Estavam na cidade e passam bem."