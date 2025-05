Vítimas da fraude no INSS já buscam ressarcimento na Justiça; veja orientações

Além dos processos que já existiam, novas ações começam a ingressar na Justiça em busca de ressarcimento dos descontos ilegais feitos por associações no contracheque do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o presidente da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), Tiago Kidricki, aposentados e pensionistas pedem, por segurança, também o bloqueio judicial dos descontos, mesmo que o governo federal tenha suspendido agora as cobranças.