Cinco motivos para assistir ao GP de Miami de Fórmula 1

GP de Miami terá corrida sprint. Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Grande Prêmio de Miami de 2025 está sendo aguardado com muita expectativa pelos fãs da Fórmula 1. Após três temporadas seguidas de domínio de Max Verstappen, a categoria tem um novo líder, mas o holandês segue vivo na disputa.

Na primeira de três provas nos Estados Unidos, é esperado que a McLaren tenha a vantagem de ritmo de corrida. Porém, a classificação vem trazendo surpresas ao longo das cinco primeiras etapas, o que está deixando a disputa mais acirrada. Veja abaixo cinco motivos para você não perder o GP de Miami.

Corrida sprint

Se uma corrida já é boa, duas então é demais. A segunda sprint do ano será em Miami e os pontos entregues nessa prova serão valiosos na disputa pelo campeonato de pilotos. A classificação será nesta sexta (2), às 17h30min, enquanto a corrida ocorre no sábado (3), às 13h.

Max Verstappen inspirado e dominador do circuito

Vencedor de uma prova na temporada, no Japão, Max Verstappen está 12 pontos atrás do líder Oscar Piastri, da McLaren. No entanto, o holandês costuma ter bom desempenho em Miami.

Foram três provas realizadas no circuito e duas vitórias de Verstappen. Ele tinha tudo para vencer em 2024, mas, por conta de um safety car, ele perdeu a posição para Lando Norris, chegando na segunda posição.

Além do bom retrospecto, Verstappen estará inspirado por conta do nascimento da sua primeira filha, com a brasileira Kelly Piquet.

Mental de Lando Norris

Lando Norris vem de sequência de erros individuais. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Um ponto para ficar de olho durante o final de semana é o mental de Norris. O britânico da McLaren perdeu a liderança do campeonato para seu companheiro de equipe, e muito por conta de erros individuais.

Em Miami, com duas classificações e duas corridas, Norris precisará ter o mental forte para evitar erros. Qualquer escorregão pode ser aproveitado por Piastri para abrir mais vantagem, e até mesmo por Verstappen, que pode ultrapassá-lo na tabela.

Resposta da Ferrari

Lewis Hamilton está desapontado com o próprio desempenho. CHANDAN KHANNA / AFP

Na primeira corrida sprint da temporada, na China, a Ferrari saiu vencedora, com Lewis Hamilton. Desde então, entretanto, o heptacampeão mundial não conseguiu repetir o bom resultado e mostra insatisfação com seu desempenho.

Seu companheiro, Charles Leclerc, vem em uma crescente, com um pódio conquistado na Arábia Saudita. A resposta da escuderia italiana precisa ser dada logo.

Para Miami, o tradicional vermelho da Ferrari vai constratar com o azul, em homenagem a sua principal patrocinadora. Se a mudança dará sorte ou não, é preciso aguardar.

Expectativa por Bortoleto buscando os primeiros pontos

Gabriel Bortoleto busca os primeiros pontos na F1. Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

— Ele é o novato com os piores resultados e que menos aparece nas manchetes. Mas, no momento, vejo que ele está fazendo um trabalho perfeito — afirmou Fernando Alonso, bicampeão da F1 e agende de Gabriel Bortoleto.

Essa é a visão que a Fórmula 1 está tendo do piloto brasileiro. A maioria das pessoas sabem do talento e comprometimento do atual campeão da Fórmula 2, além da consciência de que o carro da Sauber é o pior do grid.

Em Miami, uma pista nova para Bortoleto, existe expectativa de que ele tenha um final de semana com menos problemas mecânicos e, com um pouco de sorte e boa estratégia, consiga terminar dentro da zona de pontos pela primeira vez.

