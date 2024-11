De nacionalidade brasileira, Kelly Piquet, 35 anos, namorada de Max Verstappen, 27, celebrou o relacionamento de quatro anos com o piloto de Fórmula 1 na sexta-feira (1º) e esteve ao lado do amado durante todo o final de semana do GP do Brasil, vencido por ele. Ela é filha do ex-piloto Nelson Piquet.