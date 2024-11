A chuva em Interlagos serviu para mostrar a genialidade de Max Verstappen, que venceu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no domingo (3). O holandês largou em 17º, escalou o pelotão, contou com muitas batidas e venceu mais uma vez no braço. O holandês voltou a vencer após 10 provas e aumentou a vantagem para 62 pontos em relação a Lando Norris, que largou na pole e terminou apenas em sexto.