GP da Austrália de Fórmula 1: data, horário e onde assistir a estreia de Gabriel Bortoleto

Bortoleto durante os testes da pré-temporada. Giuseppe CACACE / AFP

A Fórmula 1 está de volta para a temporada que marca os 75 anos de vida da principal categoria do automobilismo mundial. Para o Brasil, o ano também será especial. O país voltará a ter um representante. Gabriel Bortoleto correrá pela equipe Sauber.

A primeira parada da Fórmula 1 será em Melbourne, para o Grande Prêmio da Austrália. O treino que define o grid de larga está programado para as 2h de sábado (15). A corrida será começa à 1h de domingo (16).

Essa será a primeira temporada que o Brasil terá um piloto titular na categoria. A última vez que um brasileiro foi piloto oficial havia sido em 2017, quando Felipe Massa correu pela Williams.

Depois disso, Pietro Fittipaldi participou de duas etapa em 2020, pela Haas. Ele entrou para substituir o francês Romain Grosjean, que sofreu grave acidente.

O que mudou

Mais uma vez, a temporada contará com 24 etapas. A última etapa do ano será disputada em Abu Dhabi, em 7 de dezembro. O GP Brasil está programado para 9 de novembro e será a 21ª corrida do calendário.

A Fórmula 1 segue muito parecida com a do ano passad0. O regulamento sofreu poucas modificações. Porém, das novidades foram apresentadas. O ponto dado para a volta mais rápida da corrida não existe mais, o ponto extra ficou em vigor entre 2019 e 2024.

A segunda diz respeito à classificação. A partir de 2025, caso os comissários concluam que é impossível realizar uma sessão de classificação, o grid de largada será definido com base na classificação do Mundial de pilotos e não com base nos treinos livres.

Mudanças nas equipes

Em 2024, pela primeira vez na história, a Fórmula 1 começou a temporada sem nenhuma troca de pilotos. Este ano será diferente.

A principal mudança é a chegada de Lewis Hamilton à Ferrari. O jovem Kimi Antonelli, de 18 anos, será o seu substituto na Mercedes.

Carlos Sainz, que deixou a Ferrari para a entrada de Hamilton, será piloto da Williams.

A Alpine terá o novato Jack Doohan como cara nova. A Haas terá uma dupla de novos pilotos, com o francês Esteban Ocon e o britânico Oliver Bearman, que chegou a correr por Haas e Ferrari no ano passado.

A Racing Bulls contará com o estreante Isack Hadjar como novidade. Liam Lawson correrá pela Red Bull no lugar do demitido Carlos Peres. Para fechar o troca-troca, Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg formam a dupla da Sauber.

Horários e onde assistir ao GP da Austrália

Quinta-feira (13)

Treino Livre 1 - 22h30min - Bandsports

Sexta-feira (14)

Treino Livre 2 - 2h - Bandsports

Treino Livre 3 - 22h30min - Bandsports

Sábado(15)

Classificação - 2h - Band e Bandsports

Domingo (16)