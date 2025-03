Claudia Ohana faz protesto contra o etarismo: "Nós não estamos velhas aos 62 anos"

A atriz Claudia Ohana , 62 anos, fez um protesto contra o etarismo em uma das principais vias de São Paulo. Em um vídeo publicado no Instagram na terça-feira (11), ela aparece caminhando pela Avenida Paulista segurando um cartaz com a mensagem: "Nós não estamos velhas aos 62!".

"Depois do Carnaval, resolvi botar o meu bloco na rua. Meu bloco é esse. Não estamos velhas . O número não me define. O que me define é a minha disposição, a minha felicidade, a minha vontade de aprender e os meus sonhos. E você? Qual é o seu bloco?", escreveu.

Apoio nas redes sociais

Outra usuária ressaltou a importância do tema: "Motivação para as mulheres! Infelizmente, no Brasil, o preconceito com a idade (etarismo) é muito forte".