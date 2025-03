Bianca Censori compartilha ensaio ousado e gera polêmica nas redes sociais: "Hiperfoco em ficar nua"

Bianca Censori já havia usado outro visual transparente no Grammy. MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bianca Censori compartilhou no Instagram, na segunda-feira (10), imagens de um ensaio fotográfico em que aparece vestindo roupa de banho nude molhada e rollers. A ação foi realizada em 2023, na Itália, sob a direção criativa de Gadir Rajab. Os comentários na publicação variaram entre críticas à exposição excessiva e apoio ao estilo da modelo.

Rajab, que já trabalhou com Bianca antes, postou uma única galeria na rede social mostrando a modelo no visual transparente. Ela optou por fazer diferente do estilista e separou o conteúdo em diferentes publicações. Veja a foto.

Mensagens de apoio

Kanye West (Ye), marido de Bianca, comentou com corações. O relacionamento do casal havia chegado ao fim após polêmicas do rapper envolvendo nazismo e antissemitismo.

O término, no entanto, não durou muito. Segundo o The New York Post, os dois se reconciliaram e decidiram "fazer o casamento funcionar de novo". Ye é o único perfil que a modelo segue no Instagram.

Além do apoio de Kanye, Bianca recebeu comentários positivos nos posts. "O corpo dela é literalmente lindo. Uma obra de arte", defendeu um seguidor.

"Não é só um post, é todo um recomeço cultural", escreveu outro.

"Ela não é controlada pelo Ye, ela está por dentro disso e sabe exatamente o que está fazendo", comentou outro, fazendo alusão às teorias de que o rapper oprime a companheira a vestir roupas ousadas.

Amber Rose, ex de Kanye, afirmou recentemente que o rapper exerce controle sobre o guarda-roupa das mulheres com quem se relaciona.

Críticas ao conteúdo

O conjunto transparente, no entanto, não agradou a todos. Muitas pessoas comentaram sobre a exposição no Instagram.

"Ela com hiperfoco em ficar nua", comentou um internauta.

"Apague isso, por favor, minha mãe verifica meu celular", brincou outro.

"Estou começando a suspeitar que Ye pegou o celular da Bianca", comentou outro.

Há quem tenha questionado como o conteúdo não foi derrubado pela rede social: "Como isso é permitido no Instagram, mas pessoas comuns são banidas do app?".

Outros ficaram com dúvida sobre o intuito das postagens: "Para que é isso? Qual o objetivo?".

Polêmicas sobre o visual

Visual usado no Grammy viralizou nas redes sociais e foi alvo de críticas. Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP /Arte GZH

Em fevereiro deste ano, a arquiteta chamou atenção por conta do visual no tapete vermelho do Grammy. No evento, Bianca vestiu um vestido curto e totalmente transparente. Kanye West, na época, celebrou que o nome da esposa foi o mais pesquisado no Google, superando até os vencedores das principais categorias.

"A controvérsia alimenta meu fogo. No Grammy, eu despi tudo e, da próxima vez, prometo ser ainda mais ousada. Eu vivo pelas minhas próprias regras e visto minha verdade todo dia", escreveu a arquiteta no X, antigo Twitter, após críticas negativas.

O casal já realizou outras aparições em que a modelo vestia trajes semelhantes. Na Semana de Moda de Paris em 2024, a designer usou um maiô transparente e fio-dental.