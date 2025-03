Indireta para Paolla Oliveira? Giovanna Lancellotti se pronuncia sobre polêmica do Carnaval do Rio de Janeiro

O resultado gerou comoção entre os integrantes de outras escolas de samba, como a Acadêmicos da Grande Rio . Isso aconteceu porque Paolla Oliveira , rainha da escola de Duque de Caxias, se revoltou com a nota final do grupo: 269.9 , apenas 0.1 a menos que a representante de Nilópolis.

O desconto aconteceu porque parte do júri alegou não ter escutado a bateria da Grande Rio durante as apresentações. No desfile das campeãs, Paolla se dirigiu aos votantes e bradou: "ouviu agora?" .

Foi alfinetada?

A "confusão" online começou porque Giovanna publicou um story no Instagram, na última semana, com o vídeo do desfile da Beija-Flor. No post temporário, a atriz também escreveu a frase "ouviu agora?". Usuários apontaram que a publicação poderia ser uma resposta ao questionamento de Paolla na avenida.