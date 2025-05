Gérard Depardieu é condenado a 18 meses de prisão por agressão sexual

Depardieu não cumprirá a pena imediatamente. JULIEN DE ROSA / AFP

O tribunal correcional de Paris condenou nesta terça-feira (13) o astro do cinema Gérard Depardieu, 76 anos, a 18 meses de prisão por agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem em 2021. Segundo a condenação do tribunal francês, ele não cumprirá a pena imediatamente.

A Justiça também impôs dois anos de inabilitação e a inclusão do nome do ator no registro de criminosos sexuais, como solicitou a promotoria.

Entenda o caso

Os fatos aconteceram durante a gravação do longa-metragem Les Volets Verts (sem lançamento no Brasil), do diretor Jean Becker. Uma cenógrafa de 54 anos e uma assistente de direção de 34 acusam o artista de agressão, assédio e insultos sexistas nos bastidores do filme.

A cenógrafa, chamada Amélie, afirma que durante as filmagens, em setembro de 2021, em uma mansão em Paris, o ator gritou que queria um ventilador porque não conseguia mais "ter uma ereção" devido ao calor.

Ele então afirmou que podia "fazer as mulheres chegarem ao orgasmo sem tocá-las" e, uma hora depois, ele a agarrou e apalpou a cintura, a barriga e os seios dela, enquanto fazia "comentários obscenos", segundo o seu relato.

Sarah (pseudônimo) foi a assistente de direção do filme e também denunciou o ator e cineasta francês por tocar duas vezes em seus seios e nádegas em agosto de 2021.

Anouk Grinberg, uma das atrizes do filme, disse à AFP que o ator usava "palavras obscenas".

— Quando os produtores contratam Depardieu para trabalhar em um filme, eles sabem que estão contratando um agressor — declarou a atriz.

Outras denúncias e histórico de polêmicas

Depardieu já havia sido denunciado anteriormente por uma jovem atriz, que o acusou de estupro em 2018. O caso chegou à Justiça francesa, e a promotoria de Paris pediu um julgamento, mas o processo não avançou na época.

Além disso, uma ex-assistente de direção o acusou de agressão sexual durante as gravações de um curta-metragem em 2014.

Ao todo, cerca de 20 mulheres relataram comportamentos inapropriados do ator, mas muitas denúncias foram arquivadas por questões processuais.

Em uma carta publicada no jornal Le Figaro, Depardieu negou todas as acusações:

— Nunca, mas nunca, abusei de uma mulher.

Fora das telas, o ator também acumulou escândalos ao longo dos anos, como dirigir embriagado, brigar em público e urinar no corredor de um avião.

Em 2023, um documentário francês chamado Gerard Depardieu: A Queda do Ogro revelou imagens do ator fazendo comentários sexuais explícitos em uma viagem à Coreia do Norte, além de sexualizar uma criança.

Quem é Gérard Depardieu?

Considerado um dos ícones do cinema francês, Gérard Depardieu tem uma carreira extensa, com mais de 200 filmes e séries no currículo.

Ele conquistou dois prêmios César, o Oscar francês, em 1980 e 1990, e um Globo de Ouro de Melhor Ator por Green Card - Passaporte para o Amor (1990).