Grande Rio alega nota errada e reivindica título do carnaval do Rio, empatada com a Beija-Flor

Apuração acirrada

Nota da Grande Rio

"O G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio, em nome de sua diretoria, informa que verificou no site oficial da Liga Independente das Escolas de Samba no Rio de Janeiro uma inconsistência de informação referente às notas do quesito bateria divulgadas durante a apuração do Grupo Especial. Durante o evento realizado na última quarta-feira, foi realizada a leitura de duas notas 9.9 e duas notas 10 para a nossa agremiação, diferente do publicado na tarde desta quinta-feira no site oficial da LIESA, onde constam uma nota 9.9 e três notas 10, sendo a última no quarto módulo de julgadores, concedida por Geiza Carvalho.



O fato interfere diretamente no somatório oficial de notas da apuração, que também foi divulgado de forma inconsistente no site oficial da LIESA - constando apenas uma nota 9.9 para descarte e um somatório de 29.9 pontos - e um somatório geral de 269.9 pontos. Com a nota divulgada, o somatório correto para o G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio seria de 270,0 pontos, que igualaria a pontuação da coirmã Beija-Flor de Nilópolis e constataria um empate entre as escolas, sagrando ambas como campeãs do Rio Carnaval 2025.



Diante do fato, o G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio informa que questionará todas as inconsistências durante a plenária oficial da entidade com as agremiações do Grupo Especial, que ocorrerá nesta sexta-feira. Desde já, reiteramos nosso total respeito à entidade, nossas coirmãs e, principalmente, à comunidade e torcedores da nossa escola. Estaremos sempre em busca dos esclarecimentos de todo e qualquer fato que possa impactar a transparência do nosso Carnaval."