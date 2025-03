Passo-fundense pede namorado em casamento durante desfile de carnaval no RJ: “A gente só quer existir e amar”

Um romântico passo-fundense trouxe uma dose de amor em meio à magia que um desfile de Carnaval do Rio de Janeiro pode proporcionar. Na noite de terça-feira (4), Rodrigo Vilanova pediu o namorado Jeferson Zaparoli em casamento momentos antes do casal entrar na avenida como parte do desfile da Paraíso do Tuiuti .

Juntos há um ano, eles viajaram para o estado carioca para participar do carnaval. Neste ano, a escola Tuiuti apresentou o enredo em homenagem a Xica Manicongo , a primeira trans documentada do Brasil. Conforme Rodrigo, que trabalha como celebrante profissional de casamentos, foi o enredo que inspirou o pedido:

Antes da viagem, ele criou duas camisetas com as estampas “quer casar comigo?” e a reposta “quero”. O pedido contou com a ajuda de amigas, que ajudaram a levar as camisetas e as alianças até o Rio de Janeiro. Tudo aconteceu sem que o namorado soubesse e só descobrisse a surpresa momentos antes do desfile.