Kim Kardashian chorou ao prestar depoimento no Tribunal de Paris nesta terça-feira (13). Há quase dez anos, a empresária foi amarrada, amordaçada e assaltada à mão armada durante a Semana de Moda de Paris.

A audiência faz parte do julgamento de dez suspeitos envolvidos no roubo de joias avaliadas em US$ 10 milhões — o equivalente a R$ 56,3 milhões, que ocorreu em 2016. A sessão, aguardada com expectativa pela imprensa internacional, contou com a presença de mais de 500 jornalistas.

Kim chegou ao tribunal pouco depois das 8h25min, acompanhada da mãe, Kris Jenner, e de um forte esquema de segurança. Visivelmente abalada e com a voz trêmula, relatou detalhes dramáticos da noite de 2 para 3 de outubro de 2016, quando foi surpreendida em seu quarto por homens armados, disfarçados de policiais, segundo a Reuters.

— Paris é sempre um lugar que eu amo muito. Sempre me senti muito segura... Eu parava em pequenos hotéis para tomar chocolate quente, era mágico. Mas quando vim para a Semana de Moda, durante aquela viagem, tudo mudou — destacou a empresária, antes de enxugar as lágrimas.

Depoimento

Naquela madrugada, enquanto familiares e amigos curtiam a noite parisiense, Kim preferiu descansar no hotel.

Por volta das 3h, ouviu barulhos na escada e chamou pela irmã. Sem resposta, foi surpreendida por dois homens que invadiram o quarto. Inicialmente, pensou que fossem policiais.

— Obviamente, fiquei muito confusa quando eles entraram. Eu precisava entender o que estava acontecendo... Eu estava quase dormindo — contou ela, que disse ter ficado nervosa por estar quase nua, com apenas um roupão.

Os criminosos exigiam insistentemente “o anel” — uma joia de diamante de 3,5 milhões de euros, presente de Kanye West, então marido da empresária.

"Roubo do século"

Kim chegou acompanhada da mãe, Kris Jenner. Alain JOCARD / AFP

Kim afirmou que tentou manter a calma e pediu ao recepcionista do hotel, que também foi rendido, para explicar aos assaltantes que ela tinha filhos pequenos.

— Eu ainda estava em choque, porque, honestamente, muitos ataques terroristas estavam acontecendo no mundo, e eu e meus amigos conversávamos sobre o que estava acontecendo no mundo. Eu não entendia o que estava acontecendo e não entendia que era sobre minhas joias, mesmo que eles tivessem pedido especificamente meu anel — contou ela.

A celebridade ainda afirmou no depoimento que os criminosos “a tiraram da cama, a agarraram e levaram pelo corredor” com a intenção de procurar joias:

— Foi nesse momento que pensei: "devo correr?" Mas não era uma opção, então eu simplesmente fiquei, e foi nesse momento que percebi que deveria fazer o que eles mandassem.

Nua, após o roupão que estava usando se abrir, Kim Kardashian disse ter feito uma oração, certa de que seria abusada. Porém, ao invés disso, os criminosos amarraram os pulsos e as pernas da celebridade, taparam a boca com fita adesiva e seguiram com o roubo.

— Naquele momento, eu tinha certeza de que seria ali que eles iriam atirar em mim. Então, fiz uma oração pela minha família, pela minha mãe, pela minha irmã e pela minha melhor amiga. Eu esperava que eles tivessem uma vida boa depois. Eu realmente achei que iria morrer — contou ela.

"Ladrões vovôs"

O grupo de assaltantes, com idade entre 60 e 70 anos — apelidados pela imprensa de "ladrões vovôs" — fugiu do local levando joias e dinheiro em espécie.

Um dos homens chegou a deixar cair parte do valor enquanto fugia de bicicleta. A ação terminou em minutos, mas deixou traumas em Kim, que viajou de volta aos Estados Unidos horas depois do crime.

A stylist Simone Bretter, que estava com Kim no hotel, também depôs ao tribunal. Ela conseguiu se esconder no andar inferior e ouviu os gritos da amiga:

— Eu a conheço muito bem. Reconheço sua voz, seu riso, suas entonações, quando ela está feliz ou quando as coisas não vão bem. Era um tom que eu nunca tinha ouvido de Kim. Era terror. Achei que estavam estuprando minha amiga, que iriam matá-la. Aí eu seria a próxima.

Um dos principais réus, Aomar Ait Khedache, o "Velho Omar", 68 anos, admitiu ter amarrado Kim, mas nega ter sido o mentor. Outro suspeito, Yunice Abbas, 71, escreveu um livro sobre o crime.

As investigações chegaram aos autores a partir de vestígios de DNA. Segundo o investigador Michel Malecot, “eles formavam uma equipe experiente, mas cometeram erros”.

Quem é Kim Kardashian?

Kim Kardashian, 43 anos, é uma das personalidades mais conhecidas do planeta após o sucesso do reality Keeping Up with the Kardashians.

Ela construiu um império com marcas de moda e beleza, além de manter forte presença nas redes sociais — onde é seguida por mais de 350 milhões de pessoas.

Além do reality, também ficou conhecida pelo relacionamento com o rapper Kanye West, que durou de 2014 a 2021. Juntos, tiveram quatro filhos: North West, Saint West, Chicago West e Psalm West.

Ela agradeceu publicamente o trabalho das autoridades francesas no esclarecimento do caso. O julgamento deve seguir até o dia 23 de maio.

Relembre o caso

Na noite de 2 para 3 de outubro de 2016, durante estadia no Hotel de Pourtalès, para a Semana da Moda de Paris, Kim Kardashian foi rendida e amarrada por cinco homens mascarados.

Os criminosos se passaram por policiais e invadiram o quarto onde a empresária descansava. Levaram joias, entre elas, um anel de diamante, e fugiram a pé e de bicicleta pelas ruas de Paris.