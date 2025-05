Mercado imobiliário no município de Gramado movimentou R$ 2,5 bilhões no ano de 2024

A arrecadação de ITBI, o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, foi de R$ 34,4 milhões no ano passado no município. Cleiton Thiele / Divulgação

Apesar dos desafios impostos pela tragédia climática no ano passado, o mercado imobiliário de Gramado fechou 2024 com números expressivos. Conforme levantamento da Planta – Entidade Para o Desenvolvimento Imobiliário Sustentável da Serra Gaúcha –, o setor movimentou R$ 2,5 bilhões, acima do valor de 2023, quando o volume de negócios foi de R$ 2,4 bilhões.

Já a arrecadação de ITBI, o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, foi de R$ 34,4 milhões no período. Em 2023, o ITBI foi de R$ 50,5 milhões.

Alguns negócios não têm incidência de ITBI e em outros pode ocorrer de fechar o negócio num ano e pagar o ITBI no ano seguinte.

Em Canela, o mercado imobiliário movimentou cerca de R$ 700 milhões em 2024. A arrecadação de ITBI ficou em R$ 15,3 milhões. No ano anterior, o imposto somou R$ 16.027.727,42. O segmento gerou cerca de R$ 800 milhões em negócios em Canela.

Os dois municípios, juntos, movimentaram cerca de R$ 3,2 bilhões no ano com arrecadação de cerca de R$ 50 milhões, comprovando a valorização contínua das Hortênsias.

– Os números apresentados com relação a 2024 comprovam a pujança do mercado imobiliário de Gramado e Canela. A expressiva arrecadação de ITBI e o alto valor do metro quadrado demonstram a confiança dos investidores e a forte demanda por imóveis na região. Importante lembrar que atravessamos uma grande crise econômica no segundo semestre de 2024, em consequência das chuvas e deslizamentos. Mesmo assim, a Serra se consolida como um mercado de alto potencial e com perspectivas ainda mais promissoras para os próximos anos – afirma Bernardo Tomazelli, presidente da Planta.

