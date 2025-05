Acesso pela Avenida Salgado Filho para Perimetral Sul, em Caxias do Sul, é liberado

Avenida Salgado Filho tem trânsito liberado em direção à Perimetral Sul. Fabiano Provin / Divulgação

O acesso da Avenida Salgado Filho à Avenida Bruno Segalla (Perimetral Sul), em Caxias do Sul, será liberado na manhã desta quarta-feira (14), conforme a assessoria de imprensa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). A liberação ocorre por conta do avanço da obra de macrodrenagem que é realizada na região.

Segundo a comunicação do Samae, o trecho liberado da Perimetral Sul é no sentido bairro-BR-116. Com isso, os motoristas voltam a acessar a via diretamente pela Avenida Salgado Filho.

A liberação ocorre no trecho entre o entroncamento da Avenida Salgado Filho até a rótula da Avenida São Leopoldo. A Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) acompanha a retomada do fluxo de trânsito. A medida ocorre após a implantação de uma galeria e de uma rede de esgoto.

Segundo a assessoria do Samae, a partir da liberação, os condutores que desejam ir até a BR-116 não precisam mais desviar pelas ruas Fúlvio Minghelli e João Bettega, no bairro Salgado Filho.

Os trechos também passaram por repavimentação, realizada pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias (Codeca). A empresa Dalfovo Construtora Ltda. é a responsável pela obra que tem investimento do Samae de R$ 7,4 milhões. A fiscalização é feita pela autarquia e pela Secretaria Municipal de Obras (SMO).