Beija-Flor é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

A Beija-Flor de Nilópolis é a campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro de 2025. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira (5), na Cidade do Samba. Com o 270.0 pontos, a escola chegou à 15° vitória.

A vencedora desfilou na segunda noite do Carnaval do Rio. A agremiação levou o enredo Laíla de Todos os Santos para a avenida. Além disso, o desfile marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor como intérprete.

A Acadêmicos da Grande Rio ficou em segundo lugar, com 269.9 pontos, e Imperatriz ficou em terceiro, com 269.8.

A apuração das notas seguiu a ordem dos critérios estabelecida em sorteio: enredo, mestre-sala e porta-bandeira, bateria, harmonia, alegorias e adereços, evolução, fantasia, samba-enredo e comissão de frente. A comissão de frente foi escolhida como critério de desempate (veja a lista completa com a pontuação no fim da reportagem).

As seis primeiras colocadas retornarão no sábado (8), no Desfile das Campeãs. Unidos de Padre Miguel foi a pior colocada e será rebaixada para o grupo de acesso.

Como foi o desfile da Beija-Flor?

Marcando a despedida de Neguinho da Beija-Flor como intérprete, a escola de Nilópolis homenageou o carnavalesco Laíla, que teve diversas passagens pela agremiação. Ele morreu em 2021, aos 78 anos.

Com o enredo Laíla de Todos os Santos, a Beija-Flor trouxe ainda integrantes da família do carnavalesco para participar do desfile.

Penalizações

Quatro escolas de samba foram penalizadas com multas por infringirem artigos do regulamento do Grupo Especial. Nenhuma escola perdeu pontos.

Confira a classificação do Carnaval do Rio de Janeiro

Beija-Flor - 270.0 Grande Rio - 269.9 Imperatriz - 269.8 Viradouro - 269.4 Portela - 269.4 Mangueira - 269.4 Salgueiro - 269.2 Vila Isabel - 269.1 U. da Tijuca - 268.8 Tuiuti - 268.7 Mocidade - 267.9 U. de P. Miguel - 266.8 (rebaixada para o grupo de acesso)