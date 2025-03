Carnaval de Porto Alegre: público vai contar com distribuição gratuita de água

Sebastião Melo participou de visita técnica ao Complexo Cultural do Porto Seco, na Capital. Gustavo Gossen / Agência RBS

O público que for acompanhar os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre vai contar com distribuição gratuita de água gelada. Por conta do calor excessivo, 10 pontos de hidratação vão estar espalhados pelo Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da Capital.

A recomendação é para que as pessoas levem as próprias garrafas pet. Em cada um dos locais, que serão instalados pelo Dmae, haverá quatro torneiras de água. A maioria das estruturas vai estar atrás das arquibancadas, que são os setores de entrada gratuita, e também nos acessos ao complexo.

A informação foi confirmada pelo prefeito Sebastião Melo durante visita técnica ao sambódromo no sábado (8). Representantes dos órgãos envolvidos participaram da vistoria. Entre os demais temas debatidos estiveram eventuais pendências para o envio do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), a pintura da pista de desfile, o efetivo de segurança e a limpeza do entorno.