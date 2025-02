Paolla Oliveira anuncia que vai deixar posto de rainha de bateria do Carnaval: "Essa escolha está sendo difícil"

Paolla Oliveira anunciou que vai deixar de ser a rainha de bateria da escola de samba Grande Rio , posto que ocupa pela sétima vez em 2025. O desfile do Carnaval deste ano, no início de março, será o sétimo e último da atriz.

— Tenho que me despedir desse posto. Não é triste. Esse posto é lindo demais, vou me despedir do posto, mas nunca, jamais, do carnaval e da Grande Rio. O carnaval mora em mim — disse Paolla ao programa Fantástico, no domingo (16).