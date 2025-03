Giulia e Conor se conheceram em 2022, no México. Instagram / @giulia / Reprodução

A cantora e atriz brasileira Giulia Be compartilhou detalhes da organização do casamento com Conor Kennedy, sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. O casamento está marcado para 29 de novembro, em São Paulo.

O casal está noivo desde agosto de 2024. Em entrevista para a edição especial The Bridal Affair da Vogue Portugal, dedicada ao universo das noivas, Giulia contou que a cerimônia irá unir as tradições clássicas e os gostos pessoais do casal — uma estátua gigante da Virgem Maria espelhada, remetendo a uma bola de discoteca, está confirmada.

A cerimônia

Dias antes da celebração principal, o casal fará uma cerimônia íntima no Rio de Janeiro, refletindo o apego à cidade natal de Giulia. Amigos próximos e familiares estarão presentes.

Giulia destacou a emoção em trazer os amigos internacionais ao Brasil para a cerimônia. Muitos visitarão o país pela primeira vez.

— Tem sido incrível a reação dos convidados quando descobrem que o casamento será no Brasil. Todos estão muito animados. Aqueles que não conhecem ficam felizes por terem um motivo para visitar, e aqueles que são de casa sabem que ninguém faz uma festa como nós! — comentou ela à revista.

São Paulo foi a cidade escolhida para sediar a grande festa, de acordo com ela, para facilitar a vinda dos convidados internacionais. A cerimônia menor será no Rio de Janeiro porque reflete as raízes da cantora e é "o lugar mais lindo do mundo".

Giulia conta que, enquanto ela é perfeccionista, Conor tem uma postura mais tranquila no planejamento, deixando-a liderar as decisões. No entanto, sempre contribui com ideias que homenageiam tradições da família Kennedy, como a regata de vela, competição entre barcos, realizada em casamentos em Hyannis Port. O casal planeja adaptar a competição ao estilo brasileiro.

Romance

A história de amor entre Giulia e Conor iniciou em setembro de 2022, durante uma viagem a Tulum, no México. Na ocasião, foram apresentados pela irmã dele, Kyra.

Giulia contou que a conversa sobre casar começou cedo. Antes da ida de Conor para a guerra da Ucrânia, ele fez um primeiro pedido.

— Disse a ele que tinha certeza de que ele voltaria são e salvo e que poderíamos ter o casamento dos nossos sonhos, fazer tudo certo, com calma. Eu tinha muita fé — declarou.

O pedido oficial foi feito em 2024, em um momento romântico na casa nova do casal em Los Angeles, ao som de Your Song, de Elton John.

— Nossa troca abriu um novo nível de profundidade para mim, algo que nem sabia que existia antes dele. Pode ser um pouco clichê, mas desde o primeiro beijo eu soube que era ele — contou a cantora.

Vestido dos sonhos

O vestido ainda é mistério, mas a inspiração está em vestidos de noiva dos anos 1960 e 1970, conhecidos por marcadas silhuetas. Nas fotos para a Vogue Portugal, Giulia aparece em trajes nupciais.

Embora ainda não tenha revelado o estilista ou detalhes específicos, a expectativa é de que o modelo esteja alinhado ao estilo que ela vem construindo em sua carreira musical e artística.

LEIA TAMBÉM Governo federal lança programa de crédito consignado para CLT; entenda como vai funcionar

— Tenho uma ideia de como quero que ele fique, mas acho que a mágica acontecerá durante o processo colaborativo com o designer — contou ela.

Performance especial

De acordo com ela, o noivo Conor pediu que Giulia subisse ao palco na cerimônia e sugeriu La Vie En Rose, de Édith Piaf. A cantora disse estar tentando escapar de cantar na frente dos convidados, mas que a paixão pela música poderia fazê-la ceder.