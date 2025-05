Ministro Carlos Lupi deixa governo Lula após escândalo por fraude no INSS

Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi deixa governo Lula. Ton Molina / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após reunião na tarde desta sexta-feira (2) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, deixou o governo. O encontro ocorreu em meio ao desgaste com a investigação sobre a fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em postagem no perfil na rede X (antigo Twitter), o agora ex-ministro informou que tomou a decisão "com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso que apuram possíveis irregularidades no INSS".

Lupi disse ainda que espera que as investigações "identifiquem os responsáveis e punam, com rigor, aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador".

Em nota, o governo federal informou que o presidente Lula recebeu o pedido de demissão de Lupi durante audiência no Palácio do Planalto, e já anunciou o convite ao o ex-deputado federal Wolney Queiroz, atual secretário-executivo da Previdência, para ocupar o cargo de ministro.

Na semana passada, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagaram a operação Sem Desconto, que identificou um esquema de deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

O valor em deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas soma R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, segundo a PF. Mas, se retroagir a data até 2016, esse valor sobe para quase R$ 8 bilhões referentes a descontos sem autorização.

Nota do governo:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na tarde desta sexta-feira, 2 de maio, o pedido de demissão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, durante audiência no Palácio do Planalto.

O presidente convidou o ex-deputado federal Wolney Queiroz, atual secretário-executivo da Previdência, para ocupar o cargo de ministro.

A exoneração de Lupi e a nomeação de Wolney serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União.