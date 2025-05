GTA 6 é adiado; saiba a nova data de lançamento

A Rockstar Games confirmou nesta sexta-feira (2) que Grand Theft Auto VI não chegará mais em 2025. O lançamento do jogo foi adiado para 26 de maio de 2026 , um ano depois da previsão inicial, feita no fim do ano passado.

Meses de silêncio

GTA 6 terá protagonista feminina e volta a Vice City

Franquia é um fenômeno dos videogames

Cronologia completa

2002: lançado o GTA: Vice City, para todos os consoles da edição anterior. Vendeu mais de 20 milhões de cópias no ano do lançamento.

2013: lançado o GTA V. Aclamado pela crítica, arrecadou US$ 800 milhões apenas 24 horas depois do lançamento, com 11,2 milhões de cópias vendidas nesse período. Foi o game a chegar mais rápido a arrecadar US$ 1 bilhão.