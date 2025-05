Caxias Basquete luta até o fim, mas perde para o Flamengo por 86 a 63 e está eliminado do NBB

Equipe de Shamell perdeu o jogo 4 dos playoffs para o Rubro-Negro. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias Basquete se despediu com honras de quem atingiu o seu máximo no NBB diante do favorito Flamengo. Os 4.015 mil torcedores que foram ao Ginásio do Sesi incentivaram, gritaram muito e aplaudiram o time que deixa a competição após a derrota por 86 a 63 na noite desta sexta-feira (2), no jogo 4 dos playoffs.

O time foi competitivo, fez frente em determinados momentos da partida, mas encerrou uma temporada de altos e baixos, dando a esperança de que o clube pode mais se tiver um investimento maior.

40 a 28 no 1º tempo

Os dois acertos nos primeiros arremessos de três de Isaac incendiaram os torcedores no Sesi. Mas o Flamengo respondia com Ruan e mantinha a igualdade no placar no começo do primeiro quarto. Aos poucos o Rubro-Negro conseguiu abrir vantagem, mas nunca superior a cinco pontos. O Gambas manteve o equilíbrio e o período acabou em 20 a 15 pro Fla.

O bom aproveitamento nos arremessos de três era um dos trunfos do time de Rodrigo Barbosa para encostar o placar. Tanto que o segundo quarto iniciou com Larry Taylor fazendo o seu. Mas o Pivô Ruan estava em uma noite eficiente e se desdobrava facilmente da marcação, ampliando a diferença entre as duas equipes. Final do período: Flamengo 40 a 28.

Prevaleceu a qualidade

A volta para o terceiro quarto foi melhor para o Flamengo, que pressionou o erro do Caxias Basquete, que não conseguia ser agressivo na defesa. Com Williams e Alexey, sobretudo, o Rubro-Negro aumentou a vantagem. Isaac e Fabrizzio ainda conseguiram manter viva a esperança caxiense de uma vitória no último quarto. A diferença que chegou a 19 pontos, diminuiu: 63 a 49.

O Caxias Basquete foi pro tudo ou nada para rever a diferença de 14 pontos no período final. Mas a pressa e ansiedade tomou conta dos atletas do Gambas, fazendo a equipe errar alguns lances simples no passe e finalização das jogadas. Experiente, com menos desgaste físico e rodando o elenco que tem à disposição, o time do argentino Sergio Hernandez administrou o jogo e conseguiu a terceira vitória em quatro confrontos com o Caxias Basquete, garantindo a classificação: 86 a 63.

Isaac e Ruan foram os cestinhas da partida, ambos com 20 pontos.