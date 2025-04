Nintendo Switch 2 ganha data e preço no Brasil; valor dos jogos também é revelado

Console chega ao mercado brasileiro por R$ 4.499. Nintendo / Divulgação

A Nintendo confirmou nesta terça-feira (23) a data de lançamento e o preço oficial do Switch 2 no Brasil. O novo console da empresa japonesa será lançado no país no mesmo dia que nos demais mercados internacionais: 5 de junho.

O valor sugerido pela empresa é de R$ 4.499, com jogos custando até R$ 500. Além disso, também haverá um pacote com o console e o novo Mario Kart World, por R$ 4.799,90.

A nova geração da plataforma híbrida da Nintendo traz melhorias visuais, novos recursos e títulos inéditos, além de compatibilidade com jogos do modelo anterior. Confira abaixo.

Novidades do Nintendo Switch 2

Painel será Full HD (1080p) e oferece suporte a HDR e taxa de atualização de até 120 Hz. Nintendo / Divulgação

O Switch 2 mantém o conceito híbrido de seu antecessor, mas agora com um design mais ergonômico e tela de 7,9 polegadas, superior à da versão OLED do Switch original, de 7 polegadas.

Já o painel será Full HD (1080p) e oferece suporte a HDR e taxa de atualização de até 120 Hz, o que aproxima o console da performance gráfica de aparelhos como o PlayStation 4, embora seja da mesma geração do PlayStation 5.

No modo dock, o Switch 2 será capaz de rodar jogos em resolução 4K a até 120 quadros por segundo. O novo corpo do aparelho também recebeu ajustes para melhorar a pegada, e os Joy-Con passaram a se conectar por magnetismo, além de ganharem botões analógicos maiores.

Joy-Con aprimorados e novas funções

Os Joy-Con 2 apresentam um botão extra, o "C", que ativa o GameChat — recurso de comunicação por voz e vídeo entre jogadores, semelhante ao que já existe em consoles concorrentes.

A função exigirá uma câmera vendida separadamente e, após o período inicial gratuito, passará a integrar o plano Nintendo Switch Online.

Os Joy-Con 2 apresentam um botão extra, o "C", que ativa o GameChat. Nintendo / Divulgação

Outro destaque é o GameShare, que permitirá o compartilhamento de jogos localmente entre dois consoles, dispensando a compra de múltiplas cópias. No entanto, a funcionalidade será limitada a títulos compatíveis.

Armazenamento e conectividade

O novo console da Nintendo terá 256 GB de armazenamento interno — oito vezes mais que o primeiro Switch — e contará com duas portas USB-C, além de um sistema de ventilação otimizado.

A empresa também revelou que os Joy-Con funcionarão como mouse em determinados jogos.

Catálogo robusto de lançamentos

A Nintendo apresentou um catálogo robusto de lançamentos para o Switch 2, incluindo títulos exclusivos, multiplataformas e versões aprimoradas de jogos da geração anterior.

Entre os destaques estão:

Mario Kart World — R$ 499,90

Donkey Kong Bonanza — R$ 439,90

The Duskbloods

Pokémon Legends Z-A

Cyberpunk 2077

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Metroid Prime 4: Beyond

Drag and Drive

Kirby Air Riders

Jogos como Zelda: Tears of the Kingdom e Hades 2 também terão versões para o novo console, e diversos títulos do Switch original receberão edições atualizadas com melhorias gráficas.

Retrocompatibilidade

A Nintendo confirmou que o Switch 2 oferecerá versões otimizadas de jogos do Switch original, vendidas separadamente em formato físico e digital.

Além disso, assinantes do serviço Nintendo Switch Online terão acesso a títulos do GameCube, como The Legend of Zelda: Wind Waker, F-Zero GX e Luigi’s Mansion.

Preço e disponibilidade

O Nintendo Switch 2 será lançado no Brasil por R$ 4.499. Já os jogos exclusivos terão preços variados, com destaque para Mario Kart World, a R$ 499,90, e Donkey Kong Bonanza, a R$ 439,90.

A pré-venda do console já começou nos Estados Unidos e deve ser iniciada em breve também no mercado brasileiro.