Hamlet talvez seja a peça mais célebre de Shakespeare, mas não custa lembrar de sua sinopse, que é razoavelmente apropriada para esse jogo de matança . Na trama, o jovem e atormentado príncipe da Dinamarca recebe a visita do fantasma de seu pai, que alega ter sido morto pelo próprio irmão, Cláudio, agora casado com sua viúva, Gertrudes. Hamlet cria um plano para testar a veracidade da acusação e executar sua vingança .

"Hamlet é um homem de ação, mas que hesita", já disse o escritor Jeferson Tenório, ganhador do Prêmio Jabuti pelo romance O Avesso da Pele (2020). "Tem o dever de vingar a morte do pai, deve empunhar a espada, no entanto, precisa antes refletir sobre a existência, sobre a morte e sobre as paixões. Há sempre uma tensão entre pensar e agir."