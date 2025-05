Lance de um dos gols da 35ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa (12 toques). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Entre a última quinta-feira (1º) e o próximo domingo (4), 240 competidores participam da 35ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa (12 toques), na Sogipa, em Porto Alegre.

O esporte, também conhecido como futebol de botão, já teve dias melhores no passado. Atualmente, a modalidade luta por espaço e notoriedade, bem diferente do que era há algumas décadas. Pensando nisso, Zero Hora apresenta as regras do Futebol de Mesa de 12 toques. Veja abaixo.

Leia Mais Torneio nacional de Futebol de Mesa ocorre em Porto Alegre com representantes do Inter e competidores de diversas idades

Regras do Futebol de Mesa de 12 toques

Cada partida tem dois tempos de 10 minutos ;

; Estando um jogador com a posse de bola, este terá direito a um limite coletivo de 12 toques , sendo que até antes de atingir o décimo segundo toque precisa chutar ao gol. Caso não consiga, será punido com tiro livre indireto cobrado do local onde a bola estiver estacionada;

, sendo que até antes de atingir o décimo segundo toque precisa chutar ao gol. Caso não consiga, será punido com tiro livre indireto cobrado do local onde a bola estiver estacionada; É preciso avisar o adversário quando for finalizar ao gol;

ao gol; A posse de bola é perdida caso ela toque por último no botão adversário;

Obedecido o limite coletivo de 12 toques, cada botão tem direito a três toques ou acionamentos consecutivos. Se ocorrer um quarto acionamento consecutivo, o jogador é punido com tiro livre indireto cobrado onde ocorreu o toque excedente;

ou acionamentos consecutivos. Se ocorrer um quarto acionamento consecutivo, o jogador é punido com tiro livre indireto cobrado onde ocorreu o toque excedente; Não há juiz: em caso de dúvida em algum lance do jogo, os competidores precisam entrar em um consenso para definir o que deve ser marcado (lateral, gol, tiro de meta, tiro livre, etc).

O Campeonato Brasileiro

Esta é a primeira vez que Porto Alegre sedia o Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa (12 toques), que está em sua 35ª edição e ocorre anualmente. Para participar, é preciso se associar a um clube filiado a uma federação regional, que por sua vez é ligada à Confederação Brasileira.

Formato

Os atletas são divididos em grupos e divisões desde o início do torneio. As eliminações começam a ocorrer somente no último dia, com os últimos classificados aos mata-matas. Dependendo da categoria, o botonista que chegar à final pode disputar em quatro dias até 31 jogos.

Premiação

Os vencedores e destaques são premiados com medalhas e troféus. Não há premiação em dinheiro.

Transmissão ao vivo

A competição conta com o apoio do portal Mundo Botonista, criado e comandado por Jeferson Carvalho, que competiu em alguns campeonatos e ficava incomodado com a ausência de transmissões e divulgações do torneio até pouco tempo atrás.

Em seu canal do Youtube são transmitidos um jogo por rodada e ainda breve lances do ambiente geral das demais partidas. Ali, o professor da rede estadual do Paraná, Jeferson atua como narrador, comentarista e repórter, contando com apoio de convidados:

— Ao olho inocente, parece que é simples, o cara vai tocando o botão e chega uma hora ele vai chutar para o gol. Não, tem muita coisa invisível acontecendo no jogo. E eles todos se conhecem, até porque assistem aos jogos, as transmissões. Há muita tática, muito desse estudo do jogo do adversário e da percepção do momento também.