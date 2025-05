Matheus Pucinelli é o único brasileiro nas semifinais do Challenger de Porto Alegre

O paulista Matheus Pucinelli é o único brasileiro nas semifinais do do ATP Challenger 50 – Brasil Tennis Open , que está sendo disputado nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil , em Porto Alegre.

— Foi uma partida muito boa. Ele ofereceu alguma resistência no começo, mas fiquei tranquilo porque sabia o que fazer. Estou jogando cada vez melhor. No segundo set, salvei um game muito importante sacando em 3/2 e, a partir dali, deslanchei. Joguei bem todos os pontos decisivos. Estou me sentindo bem, cada dia melhor física e mentalmente, e feliz com a galera ajudando, aplaudindo. Estou confiante para a semifinal — disse Pucinelli, que só perdeu um set no torneio.