A rede de lojas que deu lugar de grifes famosas a roupas de marca própria feitas em SC

O “colono” que comanda a rede de 23 lojas Dullius, Claudir Dullius achou uma solução local para reduzir custo e driblar a forte concorrência enfrentada pelo varejo de moda : marca própria . A Reisen já estava respondendo por 35% da venda no ano passado e agora subiu a 45%, tirando espaço antes cativo de marcas como Calvin Klein e Tommy Hilfiger. As roupas são fabricadas em Brusque e Blumenau, em Santa Catarina.

De Cruzeiro do Sul, a varejista foi duramente atingida por quatro enchentes . Isso a fez transferir sua operação para longe do rio, deixando o prédio que ocupou por quatro décadas.

No mesmo município, o empresário toca a Doaço. A empresa trabalha com processamento de aço, com foco agora especialmente no mercado agrícola.