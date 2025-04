Segurem os fogos de artifício, recuo de Trump não é para tanto

A reação super positiva da bolsa de valores (em alta) e do dólar (com queda) à suspensão de taxas anunciada por Donald Trump é pelo anseio de algum alívio qualquer na guerra comercial, mas a tensão está longe de terminar. Até mesmo porque, para fins práticos, foram adiadas por 90 dias apenas as tarifas recíprocas. A taxa geral de 10% sobre importações, na qual o Brasil foi incluído, está mantida para todos. Ou seja, Trump parece ter recuado mais para atacar seus principais alvos do que se mostrar aberto a uma negociação ampla. A postura é ainda de quem está "mandando no campinho".