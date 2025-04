Aviões de iPhone e xingão de "imbecil" por Musk escancaram fraquezas da guerra de Trump

Mas dois sinais "desenham" que a coisa não está indo bem. Um deles é o revés com Elon Musk , empresário que era o grande apoiador de Trump e, aparentemente, com um "estilo parecido". Musk pediu a Trump para recuar na tarifação ampla. Aparentemente, foi ignorado.

Publicamente, Musk chegou a chamar um assessor comercial do presidente dos Estados Unidos de "completo imbecil" e "retardado" nas redes sociais. O bilionário havia sido chamado pelo secretário do Departamento de Eficiência Governamental, Peter Navarro, de "montador de carro".

E o iPhone? O norte-americano sentirá a inflação no emblemático celular da Apple. O aparelho é fabricado na Ásia e será "super" taxado para entrar nos Estados Unidos. Filas se formaram nas lojas para comprar o aparelho ainda com o preço não reajustado. Quanto vai aumentar? Não se sabe, pois as retaliações não param e, a cada dia, percentuais maiores são anunciados pelas duas maiores economias do mundo.