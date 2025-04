O recado do South Summit sobre a guerra comercial

O presidente do South Summit Brasil, José Renato Hopf, e a fundadora do South Summit, María Benjumea.

Um alerta do South Summit

Presidente do South Summit Brasil e o mais conhecido executivo gaúcho da área de tecnologia, José Renato Hopf defende que a inovação tem papel essencial na guerra comercial. Empresas precisarão ficar mais competitivas de qualquer forma, seja para defender sua fatia local da enxurrada de concorrência que pode vir do Exterior, seja para entrar com força em mercados que terão oportunidades no drible do tarifaço dos EUA.