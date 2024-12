Os shoppings de Porto Alegre que mais e menos abriram lojas em 2024

Shopping Total foi o empreendimento que mais abriu lojas em 2024, com 42 novas operações. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Aberturas e fechamentos sempre marcam o ano dos shoppings centers, com a peculiaridade de 2024 ter trazido o impacto da inundação de Porto Alegre. A coluna buscou, novamente, compilar os dados dos centros de compras da Capital. O melhor desempenho de aberturas foi o do Shopping Total, com 42 novas operações. A gerente de marketing Silvia Rachewsky Lemos aponta como vantagem o preço do aluguel, que é competitivo em relação aos concorrentes.

— Nossas lojas são menores e modulares, o que ajuda a abrir mais rápido. Por exemplo, fechamos contrato com uma marca de roupas que abrirá em três semanas. Com essa versatilidade, pegamos do pequeno ao grande comerciante — diz Silvia. — Se não fosse a enchente, teríamos aberto mais — completa.

Entre os destaques, estão a Oftalmologia Integrada e Otosul, que ocupou 170 metros quadrados deixados por uma petshop, e a Casa Maria, de itens para casa, que se instalou no primeiro piso. O Projeto Pescar, criado em 1976, transferiu sua sede para o shopping. O investimento foi de R$ 4,5 milhões para adaptar o espaço de 1,2 mil metros quadrados. Para 2025, a expectativa é abrir 35 lojas somente no primeiro semestre.

O segundo shopping que mais abriu lojas em 2024, com 35 novas operações, foi o BarraShoppingSul, da Multiplan. Ele, porém, não informa os fechamentos. Destaque para restaurantes na área do Baixo Barra, diz a superintendente Stela Parenza.

Por outro lado, o DC Shopping, no bairro Navegantes, passou por um ano difícil, ficando inundado por 28 dias. Acabou sendo o que mais fechou lojas (entre os que informaram), com encerramento de 29 operações e com a taxa de ocupação mais baixa. O Mercado Paralelo, onde ficavam restaurantes, deixou o local. A coluna torce para que o DC reverta a situação o mais breve possível, puxado pelo seu âncora: o Instituto Caldeira.

Também fortemente atingido pela cheia, o Boulevard Laçador, ao lado do aeroporto, tem taxa de ocupação de 100%, porém são apenas 14 lojas. Recentemente, assinou com a Joe Hamburgueria, que se instalará no lugar deixado pela Mark Hamgurgueria após a enchente. Redes como Di Paolo, de galeterias, e a Porto Cara de Mau, de pizzarias, fizeram reformas milionárias em suas lojas, que ficaram embaixo d'água por quase um mês.

Já o Shopping Iguatemi, com a segunda maior taxa de ocupação e 25 novas marcas, teve reformas e expansões, lembra a gerente-geral Nailê Santos. O Praia de Belas Shopping, que teve o subsolo inundado na enchente, informou apenas inaugurações: 29. Já o Grupo Zaffari, novamente não quis passar dados dos seus shoppings, que são: Moinhos Shopping, Porto Alegre CenterLar e Bourbon Country, Ipiranga, Assis Brasil, Wallig e Teresópolis.

Movimentações nos shoppings de Porto Alegre em 2024:

Shopping Total

Aberturas: 42

Fechamentos: 4

Total de espaços: 450

Taxa de ocupação: 93%

BarraShoppingSul

Aberturas: 35

Fechamentos: não informa

Total de espaços (ocupados ou não): 248

Taxa de ocupação: 97,2%

Shopping Iguatemi

Aberturas: 25

Fechamentos: não informa

Total de espaços: 397

Taxa de ocupação: 98%

Pontal Shopping

Aberturas: 15

Fechamentos: 4

Total de espaços: 147

Taxa de ocupação: 80%

Lindóia Shopping

Aberturas: 11

Fechamentos: 2

Total de espaços: 29

Taxa de ocupação: 78,3%

Boulevard Assis Brasil

Aberturas: 6

Fechamentos: 3

Total de espaços: 52

Taxa de ocupação: 96%

Viva Open Mall

Aberturas: 6

Fechamentos: 4

Total de espaços: 40

Taxa de ocupação: 90%

Shopping João Pessoa

Aberturas: 9

Fechamentos: 1

Total de espaços: 60

Taxa de ocupação: 87%

Paseo Zona Sul

Aberturas: 4

Fechamentos: 4

Total de espaços: 50

Taxa de ocupação: 89%

Rua Da Praia Shopping

Abertura: 4

Fechamentos: 7

Total de espaços: 50

Taxa de ocupação: 45%

Boulevard Laçador

Aberturas: 2

Fechamentos: 3

Total de espaços: 14

Taxa de ocupação: 100%

DC Shopping

Aberturas: 1

Fechamentos: 29

Total de espaços: 234

Taxa de ocupação: 44,1%

