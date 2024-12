Suspeito de usar rituais religiosos para abuso sexual é preso em Gravataí

Um homem de 64 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (23) em Gravataí , na Região Metropolitana, por suspeita de realizar abusos. O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil.

A investigação que redundou na detenção do suspeito teve início há cerca de quatro meses. Conforme a apuração, o investigado apresentava-se como uma liderança religiosa e praticava abusos sexuais em encontros da denominação que aconteciam na própria residência.

Na casa, localizada em Gravataí, ele promovia supostos rituais com as vítimas, sob o pretexto de que uma entidade espiritual agia em seu nome. As pessoas relataram à polícia que eram obrigadas a jurar, diante de imagens de santos, que não revelariam o que acontecia lá.