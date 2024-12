Indulto de Natal inclui mães de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e doentes terminais

Foi assinado, na noite desta segunda-feira (23), o decreto de indulto de Natal tradicionalmente concedido pela presidência da República. Em 2024, o decreto abrange grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

As condições ao benefício devem também ser facilitadas para maiores de 60 anos, pessoas imprescindíveis aos cuidados de crianças de até 12 anos de idade ou com doenças graves.

Entenda o que é o indulto

O indulto natalino é o perdão coletivo da pena , mas não é dado automaticamente. A medida é uma atribuição legal e exclusiva do presidente da República, definida pela Constituição Federal, e assinada anualmente.

Após a edição do decreto, quem se encaixa nas regras definidas ingressa na Justiça para ter o benefício efetivamente concedido. É diferente do indulto individual, a chamada graça, que é o perdão da pena que o presidente pode conceder especificamente em favor de uma pessoa condenada.

O indulto natalino também é diferente das saídas temporárias, que ocorrem em datas comemorativas específicas, tais como Natal, Páscoa e Dia das Mães, para confraternização e visita aos familiares. Nesses casos, os juízes das Varas de Execução Penal editam uma portaria que disciplina os critérios para concessão do benefício e as condições impostas aos apenados, como o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados.