Dólar volta a subir com força, para R$ 6,186, com menos intervenção do BC

O mercado ainda digere a composição do pacote aprovado no Senado, que tem desidratação calculada em R$ 1,9 bilhões pelo Ministério da Fazenda , e estimada entre R$ 8 bilhões e R$ 20 bilhões por economistas .

Parte do mau humor também é auto-alimentado – do mercado para o mercado – com projeções que aumentaram o tamanho do juro para o final de 2025 no Relatório Focus do BC.