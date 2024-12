Com Shamell protagonista, Caxias Basquete derrota o Corinthians e encerra jejum no NBB

Shamell liderou o ataque da equipe caxiense. Gabriel Trindade Pinto / Caxias Basquete, Divulgação

A participação do Caxias do Sul Basquete no primeiro turno do NBB acabou com uma grande vitória. Jogando no Ginásio do Sesi, o time do técnico Rodrigo Barbosa contou com grande atuação de Shamell e uma defesa firme nos últimos segundos para derrotar o Corinthians por 80 a 79.

Foi o fim de um jejum de nove jogos sem vitórias no NBB. Agora, a campanha tem quatro triunfos em 17 partidas.

Nesta semana, também em Caxias do Sul, ocorre a abertura do returno, com duelos contra Fortaleza, sexta-feira (27), às 20h, e Unifacisa, no domingo (29), às 11h. Nos dois confrontos, a entrada será franca e o clube pede que o torcedor leve 1kg de alimento não-perecível.

O JOGO

Com um excelente aproveitamento do perímetro e aproveitando da força dentro do garrafão, com Victão e Lucas Cauê, o Corinthians começou a partida melhor e abriu vantagem. No primeiro quarto, 29 a 19 para os paulistas.

O cenário começou a mudar no segundo quarto. Com Shamell chamando a responsabilidade no ataque e ajustes importantes na defesa, o Caxias reduziu a diferença para três pontos. Mesmo assim, na reta final do período, com duas cestas de três pontos, o Timão garantiu uma diferença segura no intervalo: 51 a 44.

Na saída para os vestiários, Shamell, então com 18 pontos no jogo, falou no microfone da Gaúcha Serra que o time precisava marcar melhor e que queria dar a vitória como presente de Natal ao torcedor. E a intensidade pedida pelo maior cestinha da história do NBB foi vista em quadra.

Com Vini Chagas muito participativo dos dois lados da quadra e o paraguaio Fabrizzio com grande atuação na armação, o Caxias Basquete virou a partida e foi para o quarto final vencendo por dois pontos: 69 a 67.

Nos 10 minutos finais, sobrou emoção. O Caxias seguiu na maior parte do tempo na frente do placar, que demorou a ter pontuação. Foram mais de três minutos sem que nenhum dos times anotasse uma cesta.

Na hora decisiva, Shamell e Vini Chagas conseguiram dois tocos na defesa e o norte-americano converteu ataques importantes. Mesmo assim, o drama se fez presente depois de a arbitragem marcar uma falta de ataque de Betinho quando restavam seis segundos. Com um ponto na frente do placar, o Caxias fez uma boa defesa e Victão acertou o aro no último arremessos.