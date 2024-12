O que faltou no pacote de corte de gastos e pode ser incluído em novas iniciativas de Haddad

1. As duas partes da matemática: em primeiro lugar, especialistas em contas públicas com formação fora do mercado financeiro, como Tiago Sbardelotto e Felipe Salto, avaliam que as estimativas da equipe econômica para prever economia de R$ 70 bilhões em dois anos estão otimistas. Ambos (que não se conhecem) convergem para valor perto de R$ 45 bilhões até 2026. Em segundo, a Instituição Fiscal Independente (IFI), que não tem relação com o mercado, melhorou sua projeção para o rombo neste ano para "apenas" 0,4% do PIB. Ainda ficaria acima da margem de tolerância da meta, que é de 0,25% do PIB. E passou a projetar necessidade de superávit de 2,4% do PIB – hoje, seria "sobra" no orçamento anual de cerca de R$ 250 bilhões para estabilizar a dívida nos próximos anos.