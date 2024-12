"Estou fechado com vocês até 2026", afirma Mandaca, após ter vínculo estendido com o Juventude

Atleta assumiu a titularidade no final da temporada. Gabriel Tadiotto / Juventude / Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (20), o time alviverde anunciou a renovação por mais um ano do meio-campista Mandaca. O jogador de 23 anos tinha contrato até o final de 2025. Porém, para evitar possíveis pré-contratos no próximo ano, o Juventude garantiu a estadia dele em Caxias do Sul por mais duas temporadas.

Assim, o Verdão segue reafirmando seu projeto de valorização e ampliação no período contratual dos destaques de 2024. Essa movimentação foi feita com o volante Jadson, na última semana. Também tem-se a pretensão de ser feita essa jogada com o zagueiro Danilo Boza.