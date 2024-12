Diretoria do Santos dá sequência à reformulação do elenco e rescinde contrato com Billy Arce

O Santos anunciou nesta sexta-feira a rescisão de contrato com o meia-atacante Billy Arce. A iniciativa faz parte do planejamento de reestruturação do elenco visando a temporada 2025. Após conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria busca agora montar um elenco competitivo para brigar por títulos na elite do futebol nacional.

Sem conseguir espaço na equipe com o ex-técnico Fábio Carille, o jogador equatoriano entrou em um acordo com o clube. O seu vínculo terminaria somente no fim do ano que vem. O atleta esteve em campo somente em duas partidas. Anunciado pelo clube no fim de julho para o complemento da disputa da Série B, Arce atuou diante do Avaí e no duelo contra a Ponte Preta.