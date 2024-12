CEEE Equatorial conclui reparo e trecho da Castello Branco poderá voltar a ficar iluminado após dois meses 

A CEEE Equatorial confirmou, nesta sexta-feira (20), que concluiu o reparo no cabeamento que provocou a queima de luminárias na Avenida Castello Branco, em Porto Alegre. Às escuras há mais de dois meses, o trecho, no sentido Capital-Interior, deve voltar, nos próximos dias, a contar com iluminação. Em outubro, cerca de 20 lâmpadas queimaram no entorno do radar fixo de velocidade.