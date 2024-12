Clínica odontológica clandestina é interditada em Porto Alegre; veja vídeo

Local não possuía equipamentos para esterelização. Leonardo Mesquita / Divulgação

A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária de Porto Alegre interditaram nesta sexta-feira (20) uma clínica odontológica clandestina, no Bairro Jardim Leopoldina, na zona norte da Capital. O estabelecimento não possuía alvará e nem liberação para exercício das atividades. Ninguém foi preso durante a ação.

A reportagem de Zero Hora apurou que se trata da Clínica Odonto Saúde, na Estrada Martim Felix da Cunha. O empreendimento pertence ao empresário Claudio Gerardo Cortes Casales, mas era administrado pela esposa dele, identificada como Janair Brum. Ela também foi gerente de outras quatro clínicas fechadas, com o mesmo nome, em operações anteriores da Polícia Civil.

O local não possuía alvará do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO-RS) e nem liberação da Vigilância Sanitária municipal.

A clínica interditada nesta sexta funcionava dentro do espaço que seria o de uma garagem. A polícia também investiga o fornecimento de atestados falsos, com o uso de carimbos de médicos que não trabalham no local, além das constantes trocas de endereços para praticar as irregularidades. A unidade também não possuía materiais para esterilizar os equipamentos.

A responsável pelos procedimentos odontológicos tem certificado para atuar como técnica em prótese dentária, não como dentista. Ela foi identificada como Juliana Garcia Xavier. Conforme a polícia, a mulher atua irregularmente na área há cerca de 10 anos.

Os celulares da funcionária e o da clínica foram apreendidos durante a operação. Além deles, o aparelho que era utilizado pela técnica para a venda de atestados foi alvo de apreensão.

Em um dos prontuários médicos obtidos pela polícia, foi possível identificar que Juliana utilizava o registro profissional de outra pessoa, com o nome semelhante e que atua no Estado.

Os três serão indiciados pela polícia por risco à saúde pública, exercício irregular da profissão, falsidade ideológica, além do crime envolvendo a venda de atestados médicos falsos.

Zero Hora tentou contato com os envolvidos, mas não obteve retorno até a atualização mais recente desta reportagem. As defesas dos alvos da ação não foram localizadas.

Outras duas clínicas fechadas

Segundo o delegado Cleiton Munhoz, responsável pela 18ª Delegacia de Polícia da Capital (18ª DP) a investigação teve início há um mês, quando a polícia identificou que o proprietário do local havia fechado outras duas clínicas do mesmo modelo, em condições precárias. Segundo ele, ao menos cinco endereços foram descobertos, mas apenas este, fechado nesta sexta, estava ativo.