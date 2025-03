Caso Vitória: o que se sabe sobre a morte da adolescente em Cajamar 

Prefeitura de Cajamar, na Grande São Paulo, decretou três dias de luto pela morte da adolescente. Prefeitura de Cajamar / Reprodução

Correção: a Justiça negou o pedido da Polícia Civil referente à prisão preventiva de um ex-namorado da adolescente, e não o deferiu como publicado entre as 16h04min e as 17h39min de 6 de março. O texto já foi corrigido.

O corpo da adolescente Vitória Regina de Sousa, 17 anos, foi encontrado em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo, na última quarta-feira (5). Ela estava desaparecida desde 26 de fevereiro.

Na manhã desta sexta-feira (6), policiais fazem buscas por suspeitos de envolvimento no crime. Até às 11h, ninguém foi preso.

A garota foi localizada sem roupas, com sinais de violência e cabelo raspado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, o corpo estava em avançado estado de decomposição e foi identificado por familiares a partir de tatuagens. A perícia foi realizada pelo Instituto Médico Legal (IML), que determinou que a causa da morte foi uma facada no tórax.

O que se sabe sobre o caso?

Vitória desapareceu depois de sair do restaurante de um shopping onde trabalhava e seguir para casa. Imagens de câmeras de segurança mostram a adolescente caminhando em direção a um ponto de ônibus, sendo seguida por dois homens. Um deles chegou a embarcar no mesmo ônibus que a adolescente.

Testemunhas relataram que havia outro veículo no ponto onde Vitória desceu. Momentos antes do sumiço, ela enviou áudios para uma amiga relatando ter sido assediada por homens dentro de um carro.

— Passou os cara no carro e eles falou: "E aí, vida? Tá voltando?". Ai, meu Deus do céu, vou chorar. Vou ficar mexendo no celular. Não vou nem ligar pra eles — disse a menina em uma das mensagens — Nossa, até me arrepiei.

— Acontece essas coisas, eu não consigo correr. Eu paraliso, não sei o que eu faço — desabafou ela com a amiga.

Em outro trecho, Vitória mencionou que dois jovens estavam próximos dela no ponto de ônibus e demonstrou preocupação.

— Ah, amiga, mas tá de boa. Eles tavam no ônibus, só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então tá de "boaça" Não tem problema nenhum — disse após os momentos de preocupação com a presença dos jovens. Após, ela não se comunicou mais.

Pedido de prisão preventiva

A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão de um ex-namorado de Vitória após inconsistências no depoimento, mas teve o pedido indeferido.

O delegado Aldo Galiano, da seccional de Franco da Rocha, disse que Vitória teria sido assassinada por "vingança". Isso porque existem indícios da participação de pessoas ligadas a uma facção criminosa.

— Há uma grande suspeita de que ele (ex-namorado) não teria participado o crime, mas que saberia que o crime seria executado — disse Galiano.

Sete pessoas investigadas

Polícia Civil de São Paulo investiga pelo menos sete pessoas por suspeita de envolvimento no assassinato de Vitória.

De acordo com o portal g1, os investigados pelo crime são: um "ficante" de Vitória, dois jovens que teriam entrado no ônibus junto com ela no dia do crime, dois homens que a assediaram no caminho para casa, e um rapaz que teria emprestado o veículo a eles e deixou o bairro e o ex-namorado.

A Polícia chegou a pedir a prisão temporária do rapaz por divergências em seu depoimento, que foi negada pela Justiça alegando que não havia suspeitas de que ele cometeu o homicídio.

A participação de nenhum dos sete investigados no crime ainda não foi confirmada. Também não se sabe se a polícia conseguiu identificar todos os suspeitos

Nota de pesar

A Prefeitura de Cajamar lamentou a morte de Vitória e decretou três dias de luto oficial na cidade. Em nota, o município afirmou que mobilizou esforços desde o desaparecimento da adolescente, com apoio da Guarda Civil Municipal e cães farejadores.

Veja a nota completa abaixo:

"A Prefeitura de Cajamar manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da jovem Vitória Regina de Souza, cujo corpo foi identificado nesta quarta-feira (5). Esta é uma perda irreparável que causa imensa dor à sua família, amigos e a toda a comunidade cajamarense.

Desde o desaparecimento de Vitória, todos os esforços foram mobilizados, incluindo a atuação intensa da Guarda Civil Municipal, que, com o apoio de cães farejadores, contribuiu para a localização do corpo. A administração municipal esteve em contato direto com a família da jovem, oferecendo suporte e acompanhando de perto esse momento de angústia.

Neste momento de luto, nos solidarizamos com os familiares e amigos de Vitória. A Prefeitura de Cajamar seguirá à disposição para prestar toda a assistência necessária e reafirma seu compromisso em acompanhar de perto as investigações para que a justiça seja feita.

Diante dessa tragédia, o prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, decretou três dias de luto oficial em Cajamar, em memória de Vitória e em solidariedade a seus entes queridos.