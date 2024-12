Polícia traça perfil e define estratégia para prender suspeita de furtar em joalherias e boutiques há mais de 18 anos

Indiferente ao olhar da câmera, mulher esconde óculos no decote.

Com estilo jovial, tatuagens pelo corpo, simpatia e boa conversa, uma mulher de 42 anos se apresenta como compradora de mão cheia. Ao primeiro contato, convence comerciantes de que é consumidora com bom gosto. Conhece grifes e tendências. Assim, seduz vendedores para distraí-los.

É dessa maneira que atua a suspeita procurada pela equipe da 3ª Delegacia de Polícia (DP) de Porto Alegre após vídeos flagrarem furtos em lojas do bairro Moinhos de Vento. Faz isso há, pelo menos, 18 anos.

Perfil profissional

— Ela é fria, oportunista. Permanece interagindo naturalmente com suas vítimas até acontecer um descuido. Leva objetos dos quais reconhece o valor e tem para quem vendê-los . É uma profissional do crime. Enquanto tanta gente sai de casa diariamente para trabalhar, ela sai para furtar o que dos outros — descreve.

— O furto é um crime praticado sem emprego de violência ou grave ameaça e nem sempre resulta em prisão . Mas estamos falando de uma conduta longeva e reiterada. De uma pessoa que prejudica outras como meio de vida. Uma pessoa que não respeita regras e não pode compartilhar do convívio em sociedade. Por isso, vamos robustecer as provas para remeter inquéritos consistentes ao Judiciário — define Rosane.

A policial destaca que podem surgir novas denúncias e orienta que contatos podem ser realizados com a equipe de investigação, com garantia de preservação do anonimato, pelo telefone 51 98464-3032.