Polícia Civil investiga agência de turismo gaúcha após relatos de golpes em pacotes de viagem

A Polícia Civil de Viamão, na Região Metropolitana, investiga uma agência de turismo gaúcha por supostos golpes de cancelamento de viagens. Clientes da empresa Orange Travel relatam que pagaram pelos pacotes, mas a agência cancelou os serviços e não estornou o valor devido.

O caso foi aberto nas últimas semanas, mas o inquérito foi encerrado depois que a polícia não identificou indícios de estelionato. No entanto, a investigação foi reaberta na quinta-feira (19) após clientes apresentarem "farta documentação" que comprova problemas a pelo menos 60 consumidores, segundo a delegada Jeiselaure de Souza.

— A partir de agora, a investigação de estelionato está reaberta pela 1ª DP de Viamão — disse.

Um dos relatos que motivou a reabertura do inquérito foi o de um cliente que fez o pagamento da viagem via Pix e teve a viagem cancelada 40 minutos depois, sem ressarcimento do dinheiro.

Entre as pessoas que se dizem lesadas está uma moradora de Ametista do Sul, no norte gaúcho, que preferiu não se identificar. Ela conta que investiu R$ 5,6 mil em uma expedição para o Atacama agendada para julho de 2024. Um mês antes do passeio, recebeu uma mensagem da agência cancelando a viagem.

— Até achei compreensível, porque tiveram os alagamentos no RS. Mas para falar do reembolso, mal respondem as mensagens no WhatsApp, apenas mensagem automáticas de que o pagamento seria feito em 90 dias úteis, conforme o contrato. Aguardei o período, insisti com o contato e recebi um termo de rescisão, com pagamento até oito parcelas para o estorno, mas só recebi a primeira e em atraso — conta.

Segundo ela, o estorno de dezembro não foi efetuado. Ela afirma ter recebido uma mensagem de que o setor está congestionado e os pagamentos foram reagendados para janeiro.

Situação semelhante é detalhada por Marcelly Hollas, moradora de Cruz Alta, na Região Noroeste. A consumidora relata que investiu R$ 1,9 mil em um pacote com destino a Maceió, agendado para 26 de dezembro. Os planos foram frustrados quando, em 4 de dezembro, recebeu uma mensagem de cancelamento da viagem, sem estorno do valor ou resposta da empresa.

— Eles falavam do problema do Aeroporto Salgado Filho, mas eu me propus a embarcar em Florianópolis e não tive retorno. Depois, recebi outra mensagem genérica que falava que tinha sido cancelada por não ter viajantes suficientes. Só que, quando eu comprei, já constava como "últimas vagas" e a oferta logo foi retirada. Questionei isso, sem retorno. Tentei outra opção de pacote, disseram que a viagem estava lotada — lembra.

As mulheres, então, descobriram que casos parecidos estavam ocorrendo com mais pessoas e criaram um grupo para reunir todos os casos. Segundo Marcelly, o grupo reúne em torno de 70 clientes, sendo que pelo menos 30 fizeram boletim de ocorrência contra a empresa.

— Sabemos que estão ocorrendo muitos contatos com a imprensa, mas é imprescindível que as pessoas façam registros de ocorrência e tragam os elementos para o inquérito policial, para que a gente constate efetivamente se há a prática de estelionato — alerta a delegada.

O que diz a empresa

Procurada pela reportagem na quinta-feira (19), a agência Orange Travel disse, devido à não formação do número mínimo de passageiros previsto para determinadas viagens programadas, alguns roteiros foram cancelados.

Sobre os ressarcimentos, disse que o reembolso será feito no prazo de até 90 dias a partir da data do cancelamento.

GZH Passo Fundo voltou a questionar sobre o caso nesta sexta (20), após informação da reabertura do inquérito policial. Sobre isso, a agência informou que não foi notificada formalmente sobre a instauração de nova investigação. Leia os dois textos na íntegra:

Nota de quinta-feira (19)

"A Orange Travel informa que, devido à não formação do número mínimo de passageiros previsto para determinadas viagens programadas, alguns roteiros foram cancelados. Reiteramos que todas as reservas afetadas estão sendo tratadas com a máxima atenção e responsabilidade.

Conforme previsto nos contratos firmados com os clientes, o reembolso integral dos valores pagos será realizado no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data do cancelamento, conforme estipulado na cláusula contratual previamente acordada.

Pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes causados e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e o respeito aos nossos clientes. Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos que seguimos empenhados em oferecer as melhores experiências de viagem aos nossos clientes".

Nota de sexta-feira (20)

"A Orange Travel informa que não restou formalmente notificada acerca da instauração de nenhuma investigação em seu desfavor, tampouco teve acesso aos autos de eventual expediente investigatório.