Homem suspeito de estuprar menina de 13 anos é agredido após ser liberado pela polícia em Passo Fundo

Está internado no Hospital São Vicente de Paulo o homem suspeito de estuprar uma menina de 13 anos em Passo Fundo . A suspeita é de que o homem tenha sido agredido após ser liberado pela Polícia Civil na manhã de segunda-feira (4).

A reportagem entrou em contato com a polícia, que não repassou mais detalhes sobre o caso, apenas que deve analisar as circunstâncias e a gravidade das lesões.

Entenda o caso

O homem foi preso na manhã de segunda-feira pela Brigada Militar, suspeito de estuprar uma menina de 13. O caso teria ocorrido na noite de domingo (2), conforme as autoridades, quando o suposto agressor fugiu do local do crime.