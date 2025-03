Após confronto com a Brigada Militar, adolescente é morto a tiro em Lagoa Vermelha

Arma e outros objetos foram apreendidos com os suspeitos após confronto com a Brigada Militar.

Um adolescente de 17 anos morreu na tarde de terça-feira (4) no bairro São José, em Lagoa Vermelha, no norte do Estado. Segundo a Brigada Militar, ele foi atingido por disparos de arma de fogo após entrar em confronto com as autoridades.