Grupo de Passo Fundo é investigado por receber dinheiro em golpe do falso investimento

Polícia investiga relação do golpe com lavagem de dinheiro.

Um grupo de Passo Fundo é investigado por participar de um esquema envolvendo golpe do falso investimento , desmantelado em operação da Polícia Civil gaúcha nesta quinta-feira (5).

A operação cumpriu mandados de busca contra os suspeitos de participação nos crimes, que teria ramificações no Rio Grande do Sul , São Paulo e Sergipe .

Ao longo da investigação, a polícia descobriu outras duas vítimas: uma no Paraná , que perdeu R$ 400 mil , e outra do Mato Grosso , que entregou R$ 100 mil ao grupo criminoso.

A investigação aponta que as quantias eram recebidas por um grupo de Passo Fundo, que repassava os valores a criminosos em Sergipe. Estes administravam as contas bancárias e o dinheiro dos golpes, com intermediador de criptomoedas para lavar o dinheiro, e repassavam para uma empresa de publicidade em nome de uma influenciadora digital de São Paulo (SP).