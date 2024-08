Entenda como funciona o "Jogo do Tigrinho" e o que muda com as novas regras

Em portaria publicada no último dia 31 de julho pelo Ministério da Fazenda, foram definidas novas regras para o funcionamento de sites de apostas e jogos online de cota fixa, sendo o mais conhecido deles o chamado Fortune Tiger — ou "Jogo do Tigrinho". Dessa forma, a partir de 1º de janeiro de 2025, todas as plataformas que oferecem essa modalidade precisam ser regularizadas e sediadas no Brasil, hospedadas em sites com domínio .bet.br. No entanto, jogos dessa categoria em estabelecimentos físicos continuam proibidos.