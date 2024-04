O governo definiu as regras para pagamentos de prêmios e de apostas esportivas de quota fixa, o chamado mercado de bets. De acordo com portaria do Ministério da Fazenda publicada nesta quinta-feira (18), no Diário Oficial da União, as apostas deverão ser prontamente pagas e não poderão ser feitas com cartões de crédito, boletos de pagamento, ou pagamentos com intermediário nem com dinheiro, cheque ou criptomoedas.