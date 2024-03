Uma parceria das federações de futebol do sul do Brasil, com a empresa SportRadar, apresentou nesta terça-feira (12) a plataforma montada para combater a manipulação de resultados com o viés da educação. A ideia é apresentar aos jogadores um manual sobre as ações, as consequências e as alternativas para não cair na ilegalidade. O evento ocorreu na sede da FGF. E alguns dados chamaram a atenção.