Como chega o Corinthians para a decisão da Supercopa feminina contra o Grêmio

Andressa Alves (E) e Ariel Godoi (D) são algumas das novidades do elenco para esta temporada. Rodrigo Gazzanel / Corinthians

Único campeão em todas as edições da Supercopa, o Corinthians dará o ponta pé inicial na temporada com uma decisão diante do Grêmio. Valendo vaga à semifinal, os times estarão frente a frente no domingo (9), às 16h, na Arena, em Porto Alegre.

Este será o segundo duelo entre os clubes por esta mesma competição. Em 2022, as equipes protagonizaram a final do torneio. As Brabas saíram com o título ao vencer por 1 a 0, em Itaquera, com gol marcado aos 42 minutos do segundo tempo por Gabi Zanotti.

Na busca pela manutenção da hegemonia, o jogo de estreia será um teste importante para um elenco que passou por mudanças significativas.

Fim de ciclos no elenco

A temporada vitoriosa em 2024, com as taças do Brasileirão, da Supercopa e da Libertadores, foi a última de muitas atletas com a camisa do Corinthians.

Ao todo, nove atletas deixaram o clube. Entre nomes, estão a lateral Yasmin, negociada para o Real Madrid, as atacantes Gabi Portilho, que foi para o Gotham FC (EUA), e Jheniffer, contratada pelo Tigres-MEX. O trio foi medalhista de prata com a Seleção nos Jogos Olímpicos de Paris e tinha papel fundamental na equipe.

A relação de saídas conta ainda com: a goleira Mary Camilo, as laterais Carol Tavares e Isabela, a volante Ju Ferreira e das atacantes Millene e Fernanda.

Contratação de peso na janela

Para suprir tantas baixas, a direção foi ao mercado. A principal contratação da janela foi Andressa Alves. A meio-campista voltou ao Brasil após nove temporadas no Exterior.

No currículo, a atleta de 32 anos soma diversos feitos. Vestiu as cores de clubes como Barcelona (ESP), Roma (ITA) e o Houston Dash, dos Estados Unidos, onde atuou na última temporada.

Pela Seleção Brasileira, foram três edições de Copa do Mundo (2015, 2019 e 2023), duas edições de Jogos Olímpicos (2016 e 2020), duas Copas Américas (2014 e 2018), além da conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015.

Para o setor ofensivo, o clube paulista ainda trouxe duas atletas que se destacaram no futebol gaúcho: Dayana Rodríguez, ex-Grêmio, e Letícia Monteiro, ex-Inter.

Nos dois casos, foram peças fundamentais para os times ao longo de 2024. Dayana Rodríguez disputou 28 jogos pelo Grêmio, somando seis gols e sete assistências. Foi decisiva para o título do Gauchão, diante do Inter. Além disso, ainda participou da campanha da Ladies Cup.

Letícia Monteiro, por sua vez, estava no Inter desde 2023. Foram 45 jogos, 17 gols e três assistências. O destaque com a camisa das Gurias Coloradas rendeu convocação para a Seleção Brasileira, o prêmio de revelação do Brasileirão 2024 e os títulos de Gauchão e Ladies Cup.

Mesmo com a ida da meio-campista para São Paulo, a direção do clube gaúcho manteve 15% dos direitos econômicos da atleta, assegurando sua participação em uma futura transferência.

A lista de novas contratadas conta ainda com as zagueiras Thais Regina, Thais Ferreira e Leticia Teles, a lateral-esquerda Juliete, as meias Andressa Alves e Ju Passari, além da atacante Ariel Godoi.

Elenco do Corinthians

Goleiras: Lelê, Kemelli, Nicole e Rillary

Lelê, Kemelli, Nicole e Rillary Zagueiras: Thais Regina, Thais Ferreira, Letícia Teles, Duda Mineira, Daniela Arias, Erika e Mariza

Thais Regina, Thais Ferreira, Letícia Teles, Duda Mineira, Daniela Arias, Erika e Mariza Laterais: Juliete, Letícia Santos, Paulinha e Tamires

Juliete, Letícia Santos, Paulinha e Tamires Meias: Andressa Alves, Duda Sampaio, Dayana Rodríguez, Letícia Monteiro, Ju Passari, Gi Fernandes, Vitória Yayá, Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e Manu Olivan

Andressa Alves, Duda Sampaio, Dayana Rodríguez, Letícia Monteiro, Ju Passari, Gi Fernandes, Vitória Yayá, Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e Manu Olivan Atacantes: Ariel Godoi, Carol Nogueira, Ellen, Eudimilla, Gisela Robledo, Jaqueline e Jhonson

Primeiro grande teste da temporada

Diante de mudança de fotografia no elenco, a decisão contra o Grêmio vai além do que a oportunidade de seguir buscando o primeiro título da temporada, mas também como um grande ensaio geral. A avaliação é da comentarista do canal Goat, Mariana Santos.

— O Corinthians chega para o ano de 2025 lidando com uma grande reformulação no elenco e algumas dúvidas no time titular. O técnico Lucas Piccinato perdeu peças importantes e terá que buscar alternativas para seguir como o grande favorito na temporada.

Corinthians defende invencibilidade contra o Grêmio

A partida pelas quartas de final da Supercopa será o 11° embate entre os clubes no futebol feminino. Até o momento, o clube paulista nunca saiu derrotado do confronto: são vitórias e um empate.

Uma nova estatística será definida no domingo (9), às 16h, na Arena. De quebra, a equipe vencedora sairá classificada em busca do primeiro título da temporada.

